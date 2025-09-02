Sinop Valisi, 'İlin Ahisi' Mehmet Gürbüz'ü Ziyaret Etti

Sinop Valisi, 'İlin Ahisi' Mehmet Gürbüz'ü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesinde 'İlin Ahisi' seçilen Mehmet Gürbüz'ü ziyaret ederek, Gürbüz'ün iş yerinde ürettiği akide şekeri, helva, lokum ve Boyabat Ezmesi hakkında bilgi aldı ve katkılarından dolayı kendisini kutladı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop'ta "İlin Ahisi" seçilen Mehmet Gürbüz'ü ziyaret etti.

Vali Özarslan, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince "İlin Ahisi" olarak seçilen Mehmet Gürbüz'ü Boyabat ilçesindeki iş yerinde ziyarette bulundu.

Gürbüz, iş yerinde akide şekeri, helva ve lokum çeşitleri yanında son ürünü Boyabat Ezmesi ürettiklerini anlattı.

Vali Özarslan ise, Boyabat ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı Gürbüz'ü kutladı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Ekonomi
Elektrik kesintileri artık e-Devlet üzerinden ihbar edilebilecek

e-Devlet'ten bomba bir uygulama daha! Bugün hizmete başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş yerine saldırıda başarısız olunca etek giydirdiler: Biz abiye yanlış yaptık

Saldırıyı gerçekleştiremeyince etek giydirdiler: Abiye yanlış yaptık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.