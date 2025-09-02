Sinop Valisi, 'İlin Ahisi' Mehmet Gürbüz'ü Ziyaret Etti

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop'ta "İlin Ahisi" seçilen Mehmet Gürbüz'ü ziyaret etti.

Vali Özarslan, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince "İlin Ahisi" olarak seçilen Mehmet Gürbüz'ü Boyabat ilçesindeki iş yerinde ziyarette bulundu.

Gürbüz, iş yerinde akide şekeri, helva ve lokum çeşitleri yanında son ürünü Boyabat Ezmesi ürettiklerini anlattı.

Vali Özarslan ise, Boyabat ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı Gürbüz'ü kutladı.