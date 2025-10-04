Haberler

Sinop Üniversitesi Öğrencilere Çalışma İmkanı Sunuyor

Sinop Üniversitesi Öğrencilere Çalışma İmkanı Sunuyor
Sinop Üniversitesi ile İŞKUR arasında imzalanan protokol sayesinde öğrenciler haftada üç gün çalışma fırsatı bulacak. 584 öğrencinin yararlanacağı programda günlük 1083 TL ödeme yapılacak.

Sinop Üniversitesi ile Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında imzalanan protokol sayesinde öğrenciler haftada üç güne kadar çalışma imkanı bulacak.

"İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında yapılan protokol, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile İŞKUR İl Müdürü Asaf Çalışır tarafından imzalandı. Programdan 584 öğrencinin yararlanabileceği bildirildi. Öğrenciler, ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda görev alacak ve kura ile belirlenecek.

Programa katılan gençlere günlük bin 83 TL ödeme yapılacak, kısa vadeli sigorta primleri ise devlet tarafından karşılanacak. Böylece öğrenciler hem gelir elde edecek hem de sosyal güvence kazanacak.

Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu protokol ile öğrencilerin yalnızca akademik değil, aynı zamanda sosyal ve mesleki açıdan da gelişimlerine katkı sunuyoruz. Gençlerimizi hayata hazırlamış oluyoruz. İş birliğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - SİNOP

