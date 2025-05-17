Sinop'ta Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı Açıklandı

Sinop'ta Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı Açıklandı
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TÜİK verilerine göre Sinop'ta Nisan ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 79 bin 932 oldu. Nisan ayında 437 taşıt kaydedildi, ancak kayıt sayısı geçen aya göre 9 adet azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Motorlu Kara Taşıtları Nisan ayı bültenini yayımladı. TÜİK verilerine göre, Sinop'ta trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 79 bin 932 olarak açıklandı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen aya göre 9 adet azaldı.

Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 47,2'sini (37 bin 740) otomobiller, yüzde 20,5'ini motosikletler, yüzde 13,2'sini traktörler, yüzde 13,2'sini kamyonetler, yüzde 2,9'unu kamyonlar, yüzde 2,2'sini minibüsler, yüzde 0,4'ünü otobüsler ve yüzde 0,4'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında 437 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Sinop'ta Nisan ayında toplam 437 adet taşıt trafiğe kaydedildi. Kaydı yapılan taşıtların yüzde 68,4'ünü motosikletler, yüzde 19,7'sini otomobiller, yüzde 7,1'ini traktörler ve yüzde 4,8'ini kamyonetler oluşturdu.

Kayıt sayısı geçen aya göre 9 adet azaldı

Bir önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 9 adet azaldı. Öte yandan Nisan ayında 24 farklı otomobil markasına ait 86 otomobilin kaydı yapılırken, bin 847 adet taşıtın devri gerçekleştirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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