Sinop'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 81 Bin 834'e Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sinop'ta temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 81 bin 834 oldu.

Sinop'ta Temmuz ayında 698 aracın trafiğe kaydı gerçekleşti. Temmuz ayında bin 923 aracın da devri yapıldı. Kentteki araçların yüzde 46,7'sini (38 bin 198) otomobiller, yüzde 21,6'sını motosikletler, yüzde 13'ünü traktörler, yüzde 13'ünü kamyonetler, yüzde 2,8'ini kamyonlar, yüzde 2,2'sini minibüsler, yüzde 0,4'ünü otobüsler ve yüzde 0,4'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Sinop'ta temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 81 bin 834'e yükseldi.

Öte yandan, trafiğe kaydı yapılan araç sayılarının aylara göre dağılımı incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında 257 olan yeni kayıtların temmuz ayında 698'e yükselerek zirve yaptığı görüldü. Geçen yılın aynı ayında ise 708 araç trafiğe kaydedilmişti. - SİNOP