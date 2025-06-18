Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Mayıs ayı verilerine göre, Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 80 bin 450'ye ulaştı. Kentte en çok kaydı yapılan araç ise motosiklet oldu.

TÜİK Motorlu Kara Taşıtları Mayıs 2025 bültenine göre, Sinop'ta trafiğe kayıtlı 80 bin 450 aracın yüzde 47,1'ini otomobiller (37 bin 863), yüzde 20,8'ini motosikletler, yüzde 13,1'ini traktör ve yine yüzde 13,1'ini kamyonetler oluşturdu. Kamyonların oranı yüzde 2,9, minibüslerin yüzde 2,2, otobüs ve özel amaçlı taşıtların ise yüzde 0,4 olarak kayıtlara geçti.

520 yeni araç trafikte

Sinop'ta mayıs ayında trafiğe 520 yeni araç katıldı. Bu araçların yüzde 68,3'ünü motosiklet, yüzde 20'sini otomobil, yüzde 6,5'ini traktör ve yüzde 4,2'sini kamyonetler oluşturdu. Geçen aya göre araç kaydında 83 adetlik bir artış yaşandı.

Mayıs ayında Sinop'ta toplam bin 806 aracın devri gerçekleştirildi. - SİNOP