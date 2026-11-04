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Sinop'ta su ürünleri destekleme başvuruları 18 Aralık 2026'da sona erecek

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Sinop'ta su ürünleri destekleme başvuruları 18 Aralık 2026'da sona erecek
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Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri destekleme başvurularının 2 Kasım 2026'da başladığını duyurdu. Başvurular 18 Aralık 2026 mesai bitimine kadar şahsen teslim edilecek; Aralık satış belgeleri ve hasat tespit tutanakları için son tarih 8 Ocak 2027.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı su ürünleri yetiştiriciliği destekleme başvurularının başladığını duyurdu.

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere yönelik destekleme başvurularının 2 Kasım 2026 itibarıyla resmi olarak başladığı bildirildi.

Başvuru sürecine ilişkin takvimin ayrıntılarına yer verilen duyuruda, son başvuru tarihinin 18 Aralık 2026 mesai bitimi olduğu aktarıldı. Yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamaları adına başvurularını belirtilen süre içerisinde bağlı bulundukları İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, yılın son dönemine ait işlemler için de ek süre tanındığı belirtildi. Açıklamaya göre, Aralık ayına ait satış belgeleri ve hasat tespit tutanaklarının son teslim tarihinin ise 8 Ocak 2027 olarak belirlendiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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