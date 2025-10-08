Haberler

Sinop'ta 'Sen Üret Yeter' Projesi Kapsamında Hayvan İşletmelerine Ziyaret

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 'Sen Üret Yeter' temasıyla düzenlediği Tarım Sahada çalışmaları Erfelek ilçesinde devam ederken, teknik ekip köylerdeki hayvan işletmelerini ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını dinledi ve bilgilendirme toplantıları düzenledi.

İl Müdür Yardımcısı Dr. Çiğdem Tuncay, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Faruk Üresin, İlçe Müdürü Özgür Dağdeviren ve teknik personel, Gökçebel ve Tekke köylerinde hayvan işletmelerini ziyaret ederek üreticilerin sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Ziyaretlerde üreticilere bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Tuncay, küçük aile işletmelerinde hayvan varlıklarının aile ekonomisine önemli katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca, Bakanlığın yeni destekleme modeli ile hayvancılığın gelişeceğini belirterek üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi. - SİNOP

