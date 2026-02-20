Haberler

Sinop'ta Ramazan denetimleri

Sinop'ta Ramazan denetimleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta Ramazan ayı dolayısıyla fahiş fiyat artışları ve gıda güvenliği konularında denetimler sürüyor. Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, marketler ve restoranlarda fiyat etiketleri ile ürünlerin hijyen koşullarını kontrol ediyor.

Sinop'ta Ramazan ayı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında il genelinde denetim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Sinop'ta gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla fahiş fiyat artışları, etiket uygunluğu ve gıda güvenliği konularında kontroller yapılıyor. Denetimler çerçevesinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde faaliyet gösteren marketler ile kafe ve restoranlarda fiyat etiketleri, kasa-raf fiyat uyumu ve haksız fiyat artışlarına yönelik incelemelerde bulunuldu. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerince yapılan denetimlerde; ürünlerin son tüketim tarihleri, saklama ve muhafaza şartları, hijyen kuralları ile ürünlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilip edilmediği kontrol edildi.

Yetkililer, Ramazan ayı boyunca denetimlerin il genelinde aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Milan Skriniar'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi

Fener taraftarını kahreden açıklama geldi
Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor

Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler

Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar