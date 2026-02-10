Sinop'ta 4 projeye 39,5 milyon lira hibe desteği sağlanacak

Sinop'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında 4 projeye 39,5 milyon lira hibe desteği verilecek.

Vali Mustafa Özarslan, Valilik toplantı salonunda hibe desteği almaya hak kazanan proje sahipleriyle bir araya geldi.

Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, IPARD programı çerçevesinde kentte desteklenen proje sayısının 12'ye ulaştığını söyledi.

Projelerin önemli bölümünün kadın girişimciler tarafından hayata geçirildiğini aktaran Özarslan, "Önümüzdeki dönemde yeni çağrılarla desteklerin daha da artmasını, daha fazla yatırımın hayata geçmesini, daha çok insanımıza iş kapısı açılmasını hedefliyoruz. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, TKDK teşkilatımıza, yatırımcılarımıza, kooperatiflerimize ve projeleriyle Sinop'umuza değer katan girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Bu yatırımların ilimize, ilçelerimize, köylerimize, üretime, istihdama ve berekete dönüşmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özarslan, konuşmasının ardından TKDK Samsun-Sinop Koordinatörü Yusuf Özbey ve yatırımcılarla 4 projeye 39,5 milyon lira hibe verilecek projelerin protokolünü imzaladı.