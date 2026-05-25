Haberler

Sinop fuarlarına "Amazon" dokunuşu

Sinop fuarlarına 'Amazon' dokunuşu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop, 15-21 Haziran 2026'da ilk kez düzenlenecek üç büyük fuara ev sahipliği yapacak. İstanbul'dan 248 kişilik 'Amazon Kadınlar' grubu, fuarlarda aktif destek sağlayarak şehir ekonomisine katkı sunacak.

Sinop, 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek üç büyük fuara hazırlanırken, organizasyonlara İstanbul'dan gelecek geniş katılımlı bir kadın girişimci grubu destek verecek.

İstanbul'da faaliyet gösteren "Amazon Kadınlar" grubu, Karadeniz Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Karadeniz North Expo ve Karadeniz Yöresel Ürünler Fuarı kapsamında Sinop'a çıkarma yapacak. Edinilen bilgilere göre 248 kişilik kadın ekibin, fuar süresince kentte bulunarak organizasyonlara aktif destek sağlayacağı öğrenildi.

Kadın girişimciler, üreticiler ve sosyal dayanışma çalışmalarıyla bilinen grubun katılımının, fuarların tanıtım gücünü artırması ve şehir ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Örsan Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonların, Sinop'un tarım, hayvancılık, turizm ve yöresel ürün potansiyelini Türkiye'nin farklı illerinden gelecek ziyaretçilere tanıtması hedefleniyor.

Hazırlıkları devam eden fuarların, bölgenin ticari hareketliliğine önemli katkı sunması bekleniyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak

Planı bambaşka! Bu iddia doğruysa CHP'de taşlar yerinden oynar
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle

Dev takımdan Yunus için yeni hamle! Galatasaray'ın tavrı net
Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti

Annesini toprağa verdi, bir gün sonra yanına defnedildi
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sonrası ülkede yankı uyandıran ölüm
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
Özel'den 'Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?' sorusuna net yanıt

Kılıçdaroğlu kurultay ilan etmezse ne yapacak? Özel'den net yanıt
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı