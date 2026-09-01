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Sinop'ta fahiş fiyat denetimi: 15 ihlal, 59 bin lira ceza

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Sinop'ta Ağustos 2026'da yapılan denetimlerde 110 firmada 2 bin 246 ürün kontrol edildi; 15 ihlal tespit edilerek toplam 59 bin 625 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin süreceği ve şikayetlerin Alo 175, HFA uygulaması, CİMER veya Ticaret İl Müdürlüğü'ne yapılabileceği açıklandı.

Sinop'ta fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket uygulamalarına yönelik denetimlerde 15 ihlal tespit edilirken, işletmelere toplam 59 bin 625 lira idari para cezası uygulandı.

Sinop İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket uygulamalarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 110 firmada toplam 2 bin 246 ürün kontrol edilirken, 15 ihlal tespit edildi. İhlaller nedeniyle işletmelere toplam 59 bin 625 lira idari para cezası uygulandı.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, haksız fiyat artışları ile fiyat etiketlerinde yer alan göstermelik indirimlerden kaynaklanan tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Vatandaşların fahiş fiyat veya yanıltıcı etiket uygulamalarıyla karşılaşmaları halinde Alo 175 Tüketici Destek Hattı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Mobil Uygulaması, CİMER veya Ticaret İl Müdürlüğü üzerinden şikayette bulunabilecekleri bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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