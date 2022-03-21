Sinop'ta enerji dağıtım hatları yenileniyor - Haberler

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Sinop'ta enerji dağıtım hatları yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Sinop'ta enerji dağıtım hatları yenileniyor

Sinop'ta son zamanlarda aşırı kar yağışından meydana gelen ve buzlanmadan dolayı hasar gören enerji dağıtım hatları yenileniyor.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta son zamanlarda aşırı kar yağışından meydana gelen ve buzlanmadan dolayı hasar gören enerji dağıtım hatları yenileniyor.

Sinop'un Akliman mevkiinde YEDAŞ ekipleri hasarlı dağıtım hatlarını yeniliyor. Olumsuz hava şartlarının iletkenlerde kopmalara neden olduğu ve kentlerde kısa süreli elektrik enerjisi kesintilerinin yaşandığına dikkat çeken YEDAŞ Sinop İl Koordinatörlüğü, tüm bölgelere elektrik enerjisini daha iyi iletmek için Akliman mevkisinde çalışma gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan YEDAŞ Sinop Bölge Müdürlüğü Operasyon Yöneticisi Batuhan Sarıoğlu, "Bu gerçekleştirdiğimiz çalışma büyük bir proje. Sinop'un Fidanlık, Dibekli, Abalı, Abalı Piknik Alanı mevkisi, Su Ürünleri mevkisi, Sarıkum ve İnceburun mevkisine kadar enerji gerilim hatları yenileniyor. Gerilim düşüklüğünü önlemek amacıyla da çalışmalarımız devam ediyor. Ömrünü tamamlamış şebekeler çalışmalarımız sonucu yenileniyor. Bu kapsamda elektrik kesintisini sıfıra indirmek için çalışmalarımız sürüyor" dedi. - SİNOP

Sinop'ta enerji dağıtım hatları yenileniyor

Sinop'ta enerji dağıtım hatları yenileniyor

Sinop'ta enerji dağıtım hatları yenileniyor

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Akliman, Enerji, Sinop, kar, Ekonomi, Haberler

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