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Sinop’ta Ekim ayında 141 firmada 3 ihlale 11 bin 919 TL ceza kesildi

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Sinop’ta Ekim ayında 141 firmada 3 ihlale 11 bin 919 TL ceza kesildi
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Sinop'ta 1-31 Ekim 2026'da fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket denetimlerinde 141 firmada 3 bin 899 ürün incelendi. İncelemelerde 3 ihlal için toplam 11 bin 919 TL idari para cezası kesilirken, Valilik saha denetimlerinin süreceğini bildirdi.

Sinop'ta fahiş fiyat artışları ve yanıltıcı etiket uygulamalarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 141 firmada toplam 3 bin 899 ürün incelendi. Denetimlerde tespit edilen 3 ihlal nedeniyle toplam 11 bin 919 TL idari para cezası uygulandı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, haksız fiyat artışları ve fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla saha denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Valilik tarafından paylaşılan 1-31 Ekim 2026 tarihlerine ait denetim verilerine göre; İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren 141 firmada toplam 3 bin 899 adet ürün denetlendi. İncelemeler sonucunda mevzuata aykırı durum tespit edilen 3 ihlal için toplam 11 bin 919 TL idari para cezası kesildi. Fahiş fiyat ve yanıltıcı etiketle mücadelede kararlılık vurgusu yapılan açıklamada, vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaşmaları halinde Alo 175 Tüketici Destek Hattı, HFA (Haksız Fiyat Artışı) Mobil Uygulaması, CİMER veya yazılı olarak Ticaret İl Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecekleri hatırlatıldı. Ekiplerin il genelindeki saha denetimlerine aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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