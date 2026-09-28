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Sinop'ta balık sezonuyla palamut fiyatı 50 liraya kadar geriledi

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Sinop'ta balık sezonuyla palamut fiyatı 50 liraya kadar geriledi
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Sinop'ta balık sezonunun başlamasıyla balıkçı tezgahlarında palamut bereketi yaşanıyor. Palamut, boyutuna göre değişen fiyatlarla satılırken fiyatı 50 liraya kadar geriledi; tezgahlarda kefal ve çipura 100'er liradan, levrek 500 liradan, somon ise 300 liradan alıcı buluyor.

Sinop'ta balık sezonuyla birlikte tezgahlarda palamut bereketi yaşanıyor. Farklı boylardaki palamutlar, 50 liraya kadar düşen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Sinop'ta balıkçı tezgahlarında yerini alan palamut, boyutuna göre değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Fiyatı 50 liraya kadar gerileyen palamudun yanı sıra tezgahlarda kefal ve çipura 100'er liradan, levrek 500 liradan, somon ise 300 liradan satışa sunuluyor.

Sinop'ta balıkçı tezgahlarında yerini alan palamut, boyutuna göre değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Fiyatı 50 liraya kadar gerileyen palamudun yanı sıra tezgahlarda kefal ve çipura 100'er liradan, levrek 500 liradan, somon ise 300 liradan satışa sunuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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