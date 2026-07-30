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Sinop’ta bal üreticilerine modern tesis desteği

Sinop’ta bal üreticilerine modern tesis desteği
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Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Bal Dolum Tesisi faaliyete başladı.

Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Bal Dolum Tesisi faaliyete başladı. Tesiste gerçekleştirilen ilk dolum işlemi, Ayancık ilçesinde üretim yapan arıcı Şenol Aksoy'a ait kestane balıyla gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi bünyesinde hizmete giren Bal Dolum Tesisi, bölgede üretilen balın hijyenik koşullarda, standartlara uygun şekilde dolumunun yapılmasını sağlayarak üreticilere önemli katkı sunmayı hedefliyor. Tesisin ilk dolum işlemi, Sinop Arıcılar Birliği Başkanı Metin Oktay Fındık ile Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Recep Aykan'ın gözetiminde gerçekleştirildi. İlk dolumda Ayancıklı üretici Şenol Aksoy'un ürettiği kestane balı tesisin bantlarından geçti. Tesiste dolumu gerçekleştirilen balların kalite ve uygunluk analizlerinin ise Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜBİTAM) laboratuvarlarında titizlikle yapıldığı belirtildi.

Yetkililer, faaliyete başlayan Bal Dolum Tesisi ile Sinop balının kalite güvencesinin artırılmasının, üreticilerin güvenilir ve standartlara uygun dolum hizmetine erişiminin sağlanmasının ve bölge arıcılığının gelişimine katkı sunulmasının amaçlandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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