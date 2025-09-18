Haberler

Sinop'ta Aronya Meyvesi Hasadı Yapıldı

Sinop'ta Aronya Meyvesi Hasadı Yapıldı
Sinop'ta 'süper meyve' olarak bilinen aronya meyvesinin hasadı gerçekleştirildi. Vali Özarslan, aronya üretiminin sağlık ve gıda sektöründeki önemine değinerek, üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ve İl Genel Meclis Üyesi Demirhan Demirkol ile birlikte Demirci Köyü'nde, Mustafa Mertöz'ün 2019 yılından bu yana üreticiliğini yaptığı aronya bahçesini ziyaret etti. Vali Özarslan, antioksidan bakımından zengin aronya üretiminin gıda ve sağlık sektöründe artan önemine dikkat çekerek, bu üretimin hem üreticimize ekonomik katkı sağladığını hem de Sinop tarımının çeşitliliğine değer kattığını ifade etti. Üreticilere bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulundu. - SİNOP

