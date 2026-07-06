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Sinop'ta yılın ilk buğdayları hasat edildi

Sinop'ta yılın ilk buğdayları hasat edildi
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 2026 yılı buğday hasadı başladı. Çiftçiler, verimli geçen üretim döneminin ardından olgunlaşan buğdayları toplamaya başladı ve hasadın sorunsuz tamamlanması için uygun hava şartlarının devam etmesini bekliyor.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 2026 yılı buğday hasadı başladı. Tarlalarda biçerdöver sesleri yükselirken, üreticiler aylar süren emeklerinin karşılığını almaya başladı.

Hasat sezonunun açılmasıyla birlikte köyde yoğun mesai yaşanırken, çiftçiler sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara çıkarak olgunlaşan buğdayları toplamaya başladı. Verimli geçen üretim döneminin ardından hasat edilen ürünler, depolara ve alım noktalarına sevk ediliyor. Akbelen köyünde buğday üreticileri, bu yıl verimden memnun olduklarını belirtirken, hasadın sorunsuz tamamlanması için uygun hava şartlarının devam etmesini beklediklerini ifade etti. Biçerdöverlerle sürdürülen çalışmaların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Tarımın ilçe ekonomisindeki önemine dikkat çeken üreticiler, buğdayın hem bölge ekonomisine hem de ülke tarımına önemli katkı sağladığını belirterek tüm çiftçilere bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diledi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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