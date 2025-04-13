Sinop Havalimanı Mart Ayında 22 Bin 531 Yolcu Ağırladı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından açıklanan verilere göre, Sinop Havalimanı'nda mart ayında toplam 22 bin 531 yolcu hizmet aldı. Ayrıca, 183 uçak iniş ve kalkış yaptı ve yük trafiği 189 ton olarak kaydedildi.
Sinop Havalimanı'nda mart ayında 22 bin 531 yolcuya hizmet verildiği açıklandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 yılı mart ayı havalimanı istatistiklerine göre, mart ayında Sinop Havalimanı'nda toplam 22 bin 531 yolcuya hizmet verildi. Mart ayında Sinop Havalimanı'na iç hat iniş ve kalkış yapan uçak trafiğinin 183 olduğu kaydedildi.
İstatistiklere göre ayrıca, yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinin ise mart ayında toplamda 189 ton olduğu kaydedildi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi