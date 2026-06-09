Haberler

Sinop'ta 2 bin 500 mersin balığı denize salındı

Sinop'ta 2 bin 500 mersin balığı denize salındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde, nesli tehlike altındaki mersin balığı türünü korumak amacıyla 2 bin 500 yavru balık doğal yaşam alanına salındı.

Sinop'un Gerze ilçesinde 2 bin 500 adet mersin balığı yavrusu doğal yaşam alanına bırakıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce Mersin balığı türünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması çalışması kapsamında Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile, Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 2.500 adet mersin balığı yavrusu doğal yaşam alanına bırakıldı.

Biyolojik çeşitliliğin korunması, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve nesli tehlike altında bulunan mersin balığı popülasyonunun desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında yavru balıklar, Gerze ilçesine bağlı Yaykıl Köyü Sarımsak Çalı mevkisinde denizle buluşturuldu.

İl Müdürlüğü, su ürünleri kaynakların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen programa İl Müdür Vekili Dr. Çiğdem Tuncay, İl Müdür Yardımcısı Hacı Yusuf Parlak, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ümit Yıldırım ile Gerze İlçe Müdürü Fatih Sazak katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Numan Kurtulmuş'a fezlekeler soruldu: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar

Fezlekeler soruldu: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti

ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak

LGS sınavında bir ilk! Öğrencilere dolu dolu paket dağıtılacak
Erman Toroğlu, Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi

Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi
Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım

"Bikini izi sevmiyorum" dedi, fotoğrafı yürek hoplattı
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor

Bir zamanlar büyük bir patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Diyarbakır'da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası

Küçücük çocuğu kaçırdı, sadece 3 yıl hapisle kurtuldu
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Alıcı bulamayınca tonlarcasını vatandaşlara dağıttı! Kapış kapış gitti