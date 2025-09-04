Haberler

Sinop açıklarında avlanan torik balıkları sezona damga vurdu

Sinop'ta av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar, 3 kiloluk torik balıklarını 800 TL'den satışa sundu. İlk günlerde iyi bir av gerçekleştirildi ve sezon için umutlar yükseldi.

Karadeniz'de Sinop açıklarında avlanan yaklaşık 3 kiloluk torik balıkları tanesi 800 TL'den satılıyor.

Sinop'ta 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla birlikte denize açılan balıkçılar, sezonun iyi başladığını belirtti. Karadeniz'e açılan balıkçılar toriklerle geri döndü. Abadaşı mevkisinde av atarak nasiplerini bekleyen balıkçılar, yüzlerce torik avladı.

Balıkçı Mehmet Taşdelen, toriklerin tezgahları şenlendirdiğini belirterek, "Balık fazla göstermedi ama dün akşam Allah'a şükür torik gösterdi. Şu an tezgahta mezgit, barbunya, levrek, çupra, somon ve torik var. Tanesini 800 liraya veriyoruz, yaklaşık 3 kilogram geliyor. Bir torikle 4 kişi rahatlıkla doyar. Sezondan memnunuz, havalar soğudukça balığın daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

Balıkçı Batıhan Karabulut ise "Sezonumuz bereketli başladı. Torikler çok güzel, yaklaşık 3 kilogram ayarında. Bugün de çok bereketli geçti. Bir aile rahatlıkla doyacak kadar büyük. Bu sezon vatandaş balığa doyacak, her bütçeye uygun balık olacak" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
