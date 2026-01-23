Haberler

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda 5 hayvan postu ele geçirildi

Güncelleme:
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kişinin valizinde iki kanguru, iki porsuk ve bir yaban tavşanına ait 5 hayvan postu bulundu. Kişiye idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kişinin valizinde 5 hayvan postu tespit edilerek, söz konusu kişiye idari para cezası ve tazminat uygulandı.

DKMP'nin NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kişinin valizinde yapılan kontroller sonucunda 5 hayvan postunun ele geçirildiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ele geçirilen postların 2'sinin kanguru, 2'sinin porsuk ve 1'inin yaban tavşanına ait olduğu belirlendi. Şahsa, ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası ve tazminat uygulandı. Hayvanlara ait postlar ekiplerimiz tarafından muhafaza altına alındı."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
