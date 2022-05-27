Sinemaya Eğlence Vergisi Desteği 31 Aralık 2022'ye Kadar Uzatıldı - Haberler

Covid-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte yürürlüğe konulan, sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının yüzde 0 olarak uygulanması Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı. İlk desteğin süresinin dolmasının ardından, söz konusu destek son olarak 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmıştı.

Covıd-19'un pandemi olarak ilan edilmesinin ardından açıklanan sektörel destek paketleri ile sinema sektöründe uygulanan eğlence vergisi yüzde 0'a indirilmişti.

Pandemi döneminde yerli ve yabancı film gösteriminde yüzde 10 olan eğlence vergisini yüzde 0'a indiren Cumhurbaşkanı Kararı'nın süresi tekrar uzatıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlan 5613 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı'na göre yerli ve yabancı film gösterimden alınan yüzde 10'luk eğlence vergisi, 31 Aralık 2022'ye kadar yüzde 0 olacak.