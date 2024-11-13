Üye Girişi
Haberler

Sinem Edige, Garanti BBVA'da Genel Müdür Yardımcılığına Getirildi

Sinem Edige, Garanti BBVA'da Genel Müdür Yardımcılığına Getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinem Edige, Garanti BBVA'nın Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Edige, daha önce Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Sinem Edige, Garanti BBVA Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın üst yönetiminde değişiklik gerçekleşti.

Bankada 2013'ten bu yana farklı görevlerde bulunan ve en son Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı olan Murat Çağrı Süzer görevinden ayrılırken, bu görevi, halen bankanın iştiraki Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin Genel Müdürlüğünü yürüten Edige devralacak.

Edige, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gerekli onayların tamamlanmasını takiben yeni görevine başlayacak.

1996'da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Edige, aynı yıl Garanti BBVA Hazine Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı.

2003-2006 arasında ise Hazine Müdürlüğü'nde "yönetici" olarak görevine devam eden Edige, 2006-2009 arasında Garanti BBVA Portföy Yatırım Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Edige, 2009-2012 arasında, Garanti BBVA Portföy Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2012-2021 döneminde Garanti BBVA Özel Bankacılık Direktörü olarak çalıştıktan sonra, Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü olarak atanan Edige, Ekim 2023'ten bu yana da Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürüyordu.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı

Ankara Büyükşehir'in konser skandalına inceleme

 Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

 Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı

Yasa dışı bahis soruşturması genişliyor
5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Batshuayi'yi dolandırıldı mı? Çarşamba günü hangi diziler var? 13 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 13 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda? Yasemin Gündoğan kim? Almanya Yasemin Gündoğan olayı nedir? Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı? Till Lindemann İstanbul konseri ne zaman, nerede? Rammstein konseri ne zaman? Sahipsizler Melis kimdir? Sahipsizler Yusuf kimdir? Wanda Nara eski hali nasıl, Wanda Nara estetikli mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.