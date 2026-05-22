Bakan Şimşek, mayıs ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayında hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin gerilediğini, dezenflasyon için kararlı politikaların süreceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin mayısta iyileştiğini belirterek, "Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal'deki hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) mayıs ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin mayısta iyileştiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi. Beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mert Davut
