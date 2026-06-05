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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi Açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirerek jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklığa rağmen alınan tedbirlerle etkilerin sınırlandığını ve kalıcı fiyat istikrarı için politikaların sürdürüleceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attıkları adımlarla bu etkileri sınırladıklarını bildirerek, "Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Enflasyonun mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleştiğini belirten Şimşek, olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatlarının aylık yüzde 0,5 azaldığını vurguladı.

Şimşek, eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüşle yıllık hizmetler enflasyonunun geçen senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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