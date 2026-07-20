Haberler

Bakan Şimşek, Türkiye'nin bütçe performansını değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalarla bütçe açığının milli gelire oranının 2025'te %2,9'dan haziran itibarıyla yaklaşık %2,5'e düştüğünü tahmin ettiklerini açıkladı. Faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını, kayıt dışılıkla mücadele ve harcama disiplininin etkili olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te yüzde 2,9 olan bütçe açığının milli gelire oranının, haziran itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık yüzde 2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin bütçe performansını değerlendirdi.

Jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla bazı vergi gelirlerinden vazgeçmelerine rağmen yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını, bütçe açığının da geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar lira iyileştiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Kayıt dışılıkla mücadele, gönüllü uyumu artırmaya yönelik politikalarımız ve kamu harcamalarındaki disiplin sayesinde 2025'te yüzde 2,9 olan bütçe açığının milli gelire oranının, haziran itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık yüzde 2,5'e gerilediğini tahmin ediyoruz. Bütçe performansının da katkısıyla iç borç çevirme oranları geçen yılın ve öngörülerimizin altında seyrediyor. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran bütçe disiplini, programımızın temel amacı olan fiyat istikrarı açısından da kritik önem taşımaktadır. Mali disiplini koruyarak dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Mert Davut
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare

Dünyayı şaşkına çeviren fotoğraf
İstanbul'u alarma geçiren cisim! SAS komandoları müdahale etti

İstanbul'da böyle bulundu! SAS komandoları hemen müdahale etti
Çok konuşulacak iddia: Türkiye'de Asıl fırtına ağustos ayında kopacak

Çok konuşulacak iddia: Türkiye'de Asıl fırtına ağustos ayında kopacak
Altının tahtını sallayan yatırım aracı dibi gördü

Altının tahtını sallayan yatırım aracı dibi gördü
İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj

İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Koşar adım rekor! Bir zam daha geliyor