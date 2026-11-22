Kütahya'nın Simav ilçesinde yapımı devam eden Kızılcık Barajı'nda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 12'ye ulaştı. 973 milyon TL güncel maliyetli projenin 2029 yılında tamamlanmasıyla 33 bin 450 dekar tarım arazisinin sulanması ve bölge ekonomisine yıllık 500 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlanması hedefleniyor.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Simav ilçesinde yapımı devam eden Kızılcık Barajı'nda incelemelerde bulundu. Biçer'e ziyaretinde AK Parti Simav İlçe Başkanı Orhan Akboğa ve İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Adil Biçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu eser ve hizmet siyaseti anlayışı doğrultusunda, Kütahya ve Simav'ın kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

1 Temmuz 2026 tarihinde yapımına başlanan ve 26 Ağustos 2029 tarihinde tamamlanması hedeflenen Kızılcık Barajı'nın fiziki gerçekleşme oranının yüzde 12 seviyesine ulaştığını ifade eden Biçer, projenin güncel maliyetinin 973 milyon TL olduğunu kaydetti. Baraj inşaatında bugüne kadar gövde, dolu savak ve dip savak kazılarının tamamlandığını belirten Biçer, dip savak enjeksiyon çalışmaları, betonarme imalatları ve cebri boru kaynak işlemlerinin ise devam ettiğini bildirdi. Projenin tamamlanmasıyla 9,58 milyon metreküp su depolanacağını ve 33 bin 450 dekar tarım arazisinin sulama suyuna kavuşacağını vurgulayan Biçer, sulu tarım sayesinde bölge ekonomisine yıllık 500 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Biçer, açıklamasında, "Bizim siyaset anlayışımız; laf değil eser üretmek, vaat değil hizmet ortaya koymak, günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmektir. İlimiz genelinin tüm ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı