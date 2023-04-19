Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden buzağı desteklemesi başvuru uyarısı

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, 3 Nisan 2023 tarihinde başlayan 2022 yılında doğan buzağıların ikinci dönem başvurularının 15 Haziran 2023 tarihinde sona ereceği uyarısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık desteklemeleri çerçevesinde en önemli desteklemelerden birinin buzağı desteklemesi olduğuna dikkat çeken Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir," Buzağı desteği almak için buzağıların en az 4 ay doğduğu işletmede kalması, kulak küpesinin olması ve zorunlu aşılarının yapılmış olması şartlarının yerine gelmesi gerekmektedir. 2022 yılında doğan buzağıların ikinci dönem başvuruları 3 Nisan 2023 tarihinde başlamış olup, 15 Haziran 2023 tarihinde sona erecektir. Üreticilerimiz bağlı bulundukları kooperatif veya üretici birlikleri vasıtasıyla İlçe Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekir. Hiçbir kooperatif veya birliğe üye değillerse şahsen de başvuru yapılabilir. Başvuru süresi geçtikten sonra desteklemeden yararlanılamayacağından dolayı üreticilerimizin başvuru dönemini geçirmeden başvurularını yapmaları menfaatleri icabıdır. 2022 yılında doğan buzağıların 1.dönem başvurularında 2 bin 145 çiftçimiz 8 bin 229 adet buzağı için İlçe Müdürlüğümüze başvuru yapmış ve 3 Milyon 502 bin 239,50 TL destekleme almayı hak etmiştir. Buzağı desteği destekleme miktarları, 4 ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş, bunlardan bakanlıktan izinli Etçi veya Kombine ırk boğaların tohumlamasından doğan buzağılara 600 TL/baş döl kontrollü boğanın yavrusu (ilave) 50 TL/Baş yetiştiricilik bölgesi illeri (ilave) 200 TL/baştır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının yetiştirici bölgesi olarak belirlediği 22 ilde buzağı başına ilave 100 lira olan desteği ise yüzde 100 artırılarak 200 liraya yükseltildi. Böylece 22 ilde yetiştiricilerimize buzağı başına toplamda 900 lira ödenecek" diye konuştu. - KÜTAHYA