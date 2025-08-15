Simav Eynal Domatesi'nin Üretim Seraları Denetlendi

Simav Eynal Domatesi'nin Üretim Seraları Denetlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde, coğrafi işaret tescili alan 'Simav Eynal Domatesi'nin üretim seraları denetlendi. Tarım Müdürlüğü personeli, jeotermal enerjiyle ısıtılan ve doğal, hormonsuz domateslerin yetiştirildiği seraları kontrol etti.

Kütahya'da coğrafi işaret tescil belgesi alan ' Simav Eynal Domatesi'nin üretildiği seralar denetlendi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından, Simav Eynal Kaplıcaları'nda denetim çalışması yapıldı. Yetkili personeller, üretim yapılan seraları ve Eynal domateslerini kontrol etti. Jeotermal enerjiyle ısıtılan seralarda 1990'lı yılların başında üretimine başlanan hormonsuz ve doğal domatesler, 2022 tarihi itibariyle 'Simav Eynal Domatesi' olarak coğrafi işaret tescil belgesi almıştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp

Milletvekilinin oğlu TBMM'de darp edildi! Polis kafa attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Gişelerde feci kaza! Üst düzey yönetici hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.