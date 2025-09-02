Simav'da Üzüm Survey Çalışmaları Başlatıldı

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yeniköy, Hacıhüseyinefendi ve Aksaz köylerinde bulunan bağlarda Üzüm Survey çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapılan saha çalışmalarıyla, bölgedeki üzüm üretiminin mevcut durumu tespit edilerek hastalık ve zararlılar açısından incelemeler yapılıyor. Yetkililer üreticilerin verimli ve sağlıklı bağcılık yapmalarına katkı sağlamak için kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirttiler. - KÜTAHYA