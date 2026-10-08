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Simav'da TAKE ile yüzde 75 hibeli ayçiçeği alanlarında hasat incelemesi yapıldı

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Simav'da TAKE ile yüzde 75 hibeli ayçiçeği alanlarında hasat incelemesi yapıldı
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, TAKE kapsamında yüzde 75 hibeli dağıtılan ayçiçeği tohumlarının ekildiği alanlarda hasat kontrolleri yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Demirci Beldesi'ndeki ekili alanları inceleyip üreticilerin saha çalışmalarını takip etti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında yüzde 75 hibeli olarak dağıtılan ayçiçeği tohumlarının ekildiği alanlarda hasat kontrolleri gerçekleştirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen kontrollerde, ayçiçeği üretim alanları yerinde incelenerek hasat süreci değerlendirildi. Ekipler ayrıca Demirci Beldesi'ndeki ayçiçeği ekili alanlarda incelemelerde bulunarak üreticilerin çalışmalarını sahada takip etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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