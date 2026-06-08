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Simav'da demonstrasyon alanlarında inceleme

Simav'da demonstrasyon alanlarında inceleme
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Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Öreğler Köyü'nde kurulan buğday demonstrasyon alanlarında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından incelemeler yapıldı. Bitkilerin gelişim durumları değerlendirilirken, üreticilere verim ve kaliteyi artırmaya yönelik önerilerde bulunuldu.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Öreğler Köyü'nde kurulan sonuç buğday demonstrasyon alanlarında incelemelerde bulunuldu.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, demonstrasyon alanlarında yetiştirilen buğdayların gelişim durumları yerinde değerlendirildi. Yapılan gözlem ve kontroller kapsamında bitkilerin mevcut durumu incelenirken, uygulanan yöntemlerin sonuçları da analiz edildi.

Demonstrasyon çalışmalarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla sürdürülen teknik takip faaliyetleri kapsamında, üreticilere gerekli bilgilendirmeler yapılarak verim ve kaliteyi artırmaya yönelik önerilerde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimde yeni uygulamaların yaygınlaştırılması ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla demonstrasyon çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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