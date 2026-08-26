Simav'da Aronya Bahçesi Yerinde İncelendi
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Çaysimav köyünde aronya yetiştiriciliği yapan bir üreticinin bahçesini ziyaret etti. Ziyarette aronya yetiştiriciliği çalışmaları yerinde incelenirken, üreticiyle yetiştiricilik süreci hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Müdürlük ekipleri, üreticilerin tarımsal faaliyetlerine yönelik saha ziyaretlerini sürdürüyor.
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Çaysimav köyünde aronya yetiştiriciliği yapan üreticinin bahçesi ziyaret edildi.
Gerçekleştirilen ziyarette aronya yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar yerinde incelenirken, üreticiyle yetiştiricilik süreci hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin tarımsal faaliyetlerine yönelik saha ziyaretlerini sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı