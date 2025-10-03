Şile'de Palamut Avı Bekleneni Vermedi

Şile'de bu yıl palamut avı beklenenin çok altında kaldı. Balıkçılar, sert poyraz rüzgarlarının denizin dengesini bozduğunu, suyun soğumasıyla birlikte palamutun göç yollarını değiştirdiğini belirtti. Hem tezgahlarda hem de sofralarda palamutun yokluğu dikkat çekiyor.

Balıkçı Osman Sarı, bu yıl deniz şartlarının palamut için uygun olmadığını dile getirdi. Sarı,"Mevsim rüzgarları bu yıl palamutu vurdu. Sert poyraz rüzgarları denizleri soğuttu, döllenme şartları oluşmadı. Karadeniz'in suyu çok soğuktu, Sinop'a kadar gittim, denize bile girilemedi. Şimdi de Eylül'den itibaren deniz suyu çok sıcak. Bu küresel değişimler balığın göç yollarını da etkiledi. Bu yüzden yeni nesil palamut yok" dedi.

Tezgah fiyatlarını değerlendiren balıkçı esnafı Cüneyt Çiçek ise palamutun azlığının fiyatları artırdığını söyledi. Çiçek, "Geçen senenin çeyreği bile yok. 500 liraya satılan palamut var, 300-350 liraya da boyları var. Ama balık daha da azalırsa fiyat 800-1000 liraya çıkabilir. Hamsi, sardalya, istavrit, mezgit gibi küçük balıklar bol ama palamut piyasayı belirleyen balık, bu sene yok" diye konuştu.

Geçen seneki bolluğun aksine bu yıl tezgahlarda palamudun neredeyse görünmediğini aktaran balıkçı Samet Kaba da fiyatların vatandaşın cebini zorladığını söyledi. Kabak"Geçen sene palamut tane 100 liraydı, bu sene 450-500 liradan gidiyor. Çifti bin lirayı buluyor. Bulmak da zor. İnşallah lüfer bol olur, sarıkanat, lüfer bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Balıkçılar, palamuttaki bu yokluğun ardından gözlerini lüfer sezonuna çevirmiş durumda. - İSTANBUL