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Siirt'te mercimek hasadı başladı: Çiftçinin yüzü gülüyor

Siirt'te mercimek hasadı başladı: Çiftçinin yüzü gülüyor
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Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Garzan Ovası'nda çiftçiler 2026 sezonu mercimek hasadına başladı. Mevsimsel yağışların toprak verimliliğini artırmasıyla rekolte beklentisi yükseldi. Hasat edilen ürünlerin çevre illere gönderilmesi planlanıyor.

Siirtli çiftçiler, 2026 sezonu mercimek hasadına başladı. Bölgenin tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Kurtalan ilçesindeki Garzan Ovası'nda hummalı bir çalışma yürütülürken, sezon boyunca etkili olan yağışlar çiftçinin verim beklentisini yükseltti.

Siirt genelinde hububat ve baklagil üretiminde önemli bir yere sahip olan Garzan Ovası'nda mercimek hasadı için tarlaya giren üreticiler, biçerdöverlerin yardımıyla ürünlerini toplamaya başladı. Yağışlı geçen kış ve ilkbahar döneminin toprak verimliliğine olumlu yansıdığını belirten bölge çiftçileri, bu yılki rekolteden oldukça umutlu olduklarını ifade etti.

"Yağışlar verimi artırdı"

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen üreticiler, mevsimsel yağışların zamanında düşmesinin mercimek kalitesini ve tanelerin gelişimini doğrudan etkilediğini vurguladı. Tarla sahipleri, "Bu yıl beklediğimizin üzerinde bir gelişme oldu. Yağışlar bereket getirdi. Şu an yaptığımız hasattan elde ettiğimiz ürünün hem kalitesinden hem de miktarından memnunuz. Emeğimizin karşılığını almayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bölge ekonomisi için kritik öneme sahip olan mercimek hasadının önümüzdeki günlerde tüm hızıyla devam etmesi ve elde edilen ürünlerin çevre illerdeki pazarlara ulaştırılması bekleniyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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