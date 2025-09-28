Haberler

Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, Üyelerini Ziyaret Etti

Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, Üyelerini Ziyaret Etti
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, oda üyelerini iş yerlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi. Kuzu, üyelerin görüş ve önerilerinin kent ekonomisinin gelişimi için önemli olduğunu vurguladı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, kentteki oda üyelerini iş yerlerinde ziyaret ederek talep, öneri ve beklentilerini dinledi.

Başkan Kuzu, iş dünyasının nabzını tutmaya devam ettiklerini belirterek, "Üyelerimizle bir araya gelerek onların taleplerini birebir dinliyoruz. Şehrimizin ekonomik ve ticari gelişimine katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Siirt TSO tarafından yapılan açıklamada kent ekonomisinin gelişiminde iş dünyasının görüş ve önerilerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. - SİİRT

