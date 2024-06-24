Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dünya Türk İş Dünyası Buluşması'na katıldı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Cezayir'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ında katıldığı Dünya Türk İş Konseyi tarafından düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşması'na katıldı.

Türkiye ile Cezayir arasındaki bağın iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından ortaya koyulan vizyon doğrultusunda daha da güçlendiğini vurgulanan toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir'de faaliyet gösteren iş insanlarının iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve beşeri ilişkiler alanında önemli köprü vazifesi gördüğünü dile getirerek, "Ülkelerimiz arasındaki köprüyü siz oluşturuyorsunuz" dedi.

Bakan Göktaş, "Cezayir'de bulunan Türk iş insanlarının varlığı iki ülke açısından hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip. Ülkelerimiz arasındaki köprüyü siz oluşturuyorsunuz. Yegane temsilcilerimiz olarak bağları güçlendiriyorsunuz" açıklamasını yaptı. - SİİRT