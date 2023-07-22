Siirt'teki petrol işletme ruhsatı süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Siirt'te bulunan petrol işletme ruhsat süresini 15 yıl uzattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Siirt'te bulunan petrol işletme ruhsat süresini uzattı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün Siirt'te sahip bulunduğu bir sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi 15 yıl uzatıldı. - SİİRT