Siirt'te Tarım ve Hayvancılığa 8.6 Milyon Liralık Hibe Desteği

Siirt'te tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik destekler kapsamında 8.6 milyon liralık hibe sözleşmesi imzalandı.

Kırsal Kalkınma Destekleme Programı Ekonomik Yatırımlar çerçevesinde desteklenen "Üzümcüoğlu Hayvancılık Projesi", toplam 8 milyon 620 bin 572 TL bütçeyle hayata geçirilecek.

Proje kapsamında, işletmenin çatısına güneş enerji sistemi (GES) kurulacak ve süt çiftliği için modern makine ve ekipman temin edilecek. Hibe sözleşmesi, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi ile işletme yetkilisi Veysi Erkan arasında imzalandı.

Şanverdi, projenin bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini daha verimli, sürdürülebilir ve çevre dostu bir yapıya kavuşturacağını belirterek, "Güneş enerjisi kullanımı ve modern ekipman desteği sayesinde hem enerji verimliliği sağlanacak hem de üretim kapasitesi artırılacak" dedi. - SİİRT