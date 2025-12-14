Haberler

Siirt'te Safran Yetiştiriciliği Denemesi Başarıyla Tamamlandı

Siirt'te Safran Yetiştiriciliği Denemesi Başarıyla Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te gerçekleştirilen tarımsal üretim çeşitliliği projesi kapsamında, safran yumrularıyla yapılan deneme üretimi başarılı oldu. Ziraat fakültesi öğrencisi Yusuf Ensarioğlu, safranın bölgenin iklimine uyum sağladığını belirtti.

SİİRT'te tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması kapsamında, Valilik Proje Birimi'nin temin ettiği safran yumrularıyla ziraat fakültesi öğrencisi Yusuf Ensarioğlu'nun (21) Akyamaç köyünde yaptığı deneme üretimi başarıyla tamamlandı. Bitkinin çiçeklenme sürecini tamamlamasıyla safranın bölgenin iklim ve toprak yapısına uyum sağladığı görüldü.

Siirt'te tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması çalışmaları kapsamında, kentte ilk kez dünyanın en pahalı baharatı olan safran yetiştiriciliği denemesi başarıyla tamamlandı. Siirt Valiliği Proje Birimi'nin temin ettiği safran yumruları, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Yusuf Ensarioğlu tarafından Akyamaç köyündeki deneme alanına ekildi. İlk denemede, bitkinin çıkışı sağlanarak çiçeklenme dönemi tamamlandı. Böylece safranın bölgenin iklim ve toprak yapısıyla uyumlu olduğu görüldü.

'SİİRT'E YENİ ÜRÜN KAZANDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Yusuf Ensarioğlu, ailesiyle yıllardır fıstıkçılık ve çiftçilik yaptıklarını ifade ederek farklı ürün alternatifleri arayışında safran bitkisine yöneldiğini söyledi. Ensarioğlu, safran yumrularının yüksek maliyeti nedeniyle proje hazırlayarak Siirt Valiliği'nden talep ettiği desteğin sağlanmasının ardından yaklaşık 10 metrekarelik bir alanda deneme ekimi yaptıklarını belirterek, "Başka ne ürünler ekebiliriz diye düşündüm. Bu fakülteye geldikten sonra araştırmalarımda safran bitkisini gördüm. Safran bitkisinin dünyanın en pahalı baharatları arasında olduğunu öğrendim. Bunu Siirt'e getirip geliştirmek için ne yapabilirim diye düşündüm. Yumruların çok pahalı olduğunu öğrendim. Bu yüzden Siirt Valiliği Proje Birimi'nden, hazırladığım proje için bana destek olmalarını rica etim. Bana destek oldular. İlk olarak yaklaşık 10 metrekarelik bir alanda denemesini yaptık. Çiçeklenme oldu. İlk aşamada çiçekleri, ardından sapını topladık. Şu an çiçeklenme aşaması bitti, Yumrulama aşamasına geçti. Safran bitkisi şu an kendini çoğaltıyor. Beklediğimizin üzerinde bir performans aldık. Bunun için bana destek olan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'ya ve Siirt Valiliği Proje Birimi'ne teşekkür ediyoruz. Bu projeyi geliştirip daha geniş alana yaymak istiyorum. Şu an deneme aşamasını bitirdik. Seneye ekim aşamasında başlayıp, 4 dönüm alana ekmeyi düşünüyorum. Siirt'e yeni ürün kazandırmayı düşünüyorum. Sadece fıstıkçılıkla anılmak istemiyoruz. Safran gibi başka bitkilerle de anılmak istiyoruz. Bu yüksek gelirli bir bitki" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın

Filtre sistemi üretilen fabrikada yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Şampiyonluk yarışında o takıma şans tanımadı
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Trump: FBI burada, şüpheli gözaltında
title