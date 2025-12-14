Siirt'te Safran Yetiştiriciliği Denemesi Başarıyla Tamamlandı

SİİRT'te tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması kapsamında, Valilik Proje Birimi'nin temin ettiği safran yumrularıyla ziraat fakültesi öğrencisi Yusuf Ensarioğlu'nun (21) Akyamaç köyünde yaptığı deneme üretimi başarıyla tamamlandı. Bitkinin çiçeklenme sürecini tamamlamasıyla safranın bölgenin iklim ve toprak yapısına uyum sağladığı görüldü.

Siirt'te tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması çalışmaları kapsamında, kentte ilk kez dünyanın en pahalı baharatı olan safran yetiştiriciliği denemesi başarıyla tamamlandı. Siirt Valiliği Proje Birimi'nin temin ettiği safran yumruları, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Yusuf Ensarioğlu tarafından Akyamaç köyündeki deneme alanına ekildi. İlk denemede, bitkinin çıkışı sağlanarak çiçeklenme dönemi tamamlandı. Böylece safranın bölgenin iklim ve toprak yapısıyla uyumlu olduğu görüldü.

'SİİRT'E YENİ ÜRÜN KAZANDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Yusuf Ensarioğlu, ailesiyle yıllardır fıstıkçılık ve çiftçilik yaptıklarını ifade ederek farklı ürün alternatifleri arayışında safran bitkisine yöneldiğini söyledi. Ensarioğlu, safran yumrularının yüksek maliyeti nedeniyle proje hazırlayarak Siirt Valiliği'nden talep ettiği desteğin sağlanmasının ardından yaklaşık 10 metrekarelik bir alanda deneme ekimi yaptıklarını belirterek, "Başka ne ürünler ekebiliriz diye düşündüm. Bu fakülteye geldikten sonra araştırmalarımda safran bitkisini gördüm. Safran bitkisinin dünyanın en pahalı baharatları arasında olduğunu öğrendim. Bunu Siirt'e getirip geliştirmek için ne yapabilirim diye düşündüm. Yumruların çok pahalı olduğunu öğrendim. Bu yüzden Siirt Valiliği Proje Birimi'nden, hazırladığım proje için bana destek olmalarını rica etim. Bana destek oldular. İlk olarak yaklaşık 10 metrekarelik bir alanda denemesini yaptık. Çiçeklenme oldu. İlk aşamada çiçekleri, ardından sapını topladık. Şu an çiçeklenme aşaması bitti, Yumrulama aşamasına geçti. Safran bitkisi şu an kendini çoğaltıyor. Beklediğimizin üzerinde bir performans aldık. Bunun için bana destek olan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'ya ve Siirt Valiliği Proje Birimi'ne teşekkür ediyoruz. Bu projeyi geliştirip daha geniş alana yaymak istiyorum. Şu an deneme aşamasını bitirdik. Seneye ekim aşamasında başlayıp, 4 dönüm alana ekmeyi düşünüyorum. Siirt'e yeni ürün kazandırmayı düşünüyorum. Sadece fıstıkçılıkla anılmak istemiyoruz. Safran gibi başka bitkilerle de anılmak istiyoruz. Bu yüksek gelirli bir bitki" diye konuştu.