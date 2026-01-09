Siirt TSO'da KOSGEB Girişimci Destek Programı Toplantısı gerçekleştirildi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nda KOSGEB Girişimci Destek Programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdülkadir Demirhan'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda oda üyesi katıldı. Program kapsamında özellikle yeni kurulan ve gelişme aşamasındaki işletmelere sağlanan destekler katılımcıların ilgisini çekti. KOSGEB İl Müdürü Öner Erkılıç, 0-3 yaş aralığındaki imalat, yazılım ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler için 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacağını belirtti. Erkılıç, bu desteklerin, işletmelerin makine-teçhizat alımı, yazılım giderleri, personel istihdamı ve işletme sermayesi gibi alanlarda kullanılabileceğini ifade etti.

Ayrıca kadın ve genç girişimcilere yönelik 1 milyon TL kredi finansman desteği verileceğini aktaran Erkılıç, bu desteklerle girişimciliğin teşvik edilmesinin ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Toplantıda, Girişimci Destek Programı'nın başvuru şartları, değerlendirme süreçleri, destek kalemleri ve üst limitleri ayrıntılı şekilde anlatıldı. Katılımcıların soruları yanıtlanarak, başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı.

Siirt TSO yetkilileri, bu tür bilgilendirme toplantılarının girişimciler için büyük önem taşıdığını belirterek, KOSGEB desteklerinin doğru ve etkin şekilde kullanılmasının Siirt ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - SİİRT