Siirt'te İşletmeden Ekmek ve Unlu Mamullerde İndirim

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hizmet veren bir işletme vatandaşlara destek olmak amacıyla ekmek ve unlu mamullerde indirime gitti.

İşletme, 200 gram ekmeği 10 lira yerine 7,5 liraya, simit ve poğaça gibi ürünleri ise 12,5 lira yerine 10 liradan satışa sunmaya başladı. İşletmeci Mehmet Şirin Köçer yaptığı açıklamada, "İlçemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar halkımızı zorluyor. Biz de elimizden geldiğince destek olmak istedik. Ekmek fiyatını 7,5 liraya çekerken, simit ve poğaça gibi ürünlerde de 10 lira sabit fiyat uyguluyoruz. Amacımız sadece kazanmak değil, vatandaşın da kazanmasıdır" dedi.

İşletmenin başlattığı indirim uygulaması, ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. - SİİRT