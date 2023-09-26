Siirt'teki baraj gölü ve göletlere 2 milyon 100 bin sazan yavrusu bırakıldı. Son 5 yılda bu sayı toplamda 8 milyonu buldu. Tarım ve Orman Bakanlığının 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' devam ediyor.

Siirt'te gölet ve baraj göllerine son 5 yılda 8 milyon sazan yavrusu bırakıldı

SİİRT - Siirt'teki baraj gölü ve göletlere 2 milyon 100 bin sazan yavrusu bırakıldı. Son 5 yılda bu sayı toplamda 8 milyonu buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" devam ediyor. Şanlıurfa'dan getirilen 2 milyon 100 bin sazan yavrusu, Ilısu Barajı göl alanına ve Kurtalan ilçesindeki göletlere bırakıldı.

Tarım ve Orman Siirt İl Müdürü Ergün Demirhan, yaptığı açıklamada, ildeki gölet ve baraj göllerine son 5 yılda 8 milyona yakın sazan yavrusu bırakıldığını belirtti.

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu tesislerinde üretilen 2 milyon 100 bin sazan yavrusu teslim alındığını ifade eden Demirhan, "Balıklar aynı gün Kurtalan'daki göletlere ve Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne bırakıldı. Baraj ve göletlerde yapılan balıklandırma çalışmasıyla sportif balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık tüketiminin arttırılması hedeflenmektedir. İç sularımızda yaygın olarak bulunan ve talep gören 1 milyon 300 bin şabut yavrusu yakın bir zamanda baraj gölüne bırakılacak" dedi.