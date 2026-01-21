Haberler

Siirt'te 2026 yılında 7 milyar 549 milyonluk yatırım bütçesi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Siirt, 2026 yılı kamu yatırım programı çerçevesinde toplam 7 milyar 549 milyon 500 bin lira bütçeyle çeşitli alanlarda kalkınma projeleri hayata geçiriyor. Ulaştırma, sağlık, eğitim ve tarım gibi birçok sektörde önemli yatırımlar planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Siirt, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında 7 milyar 549 milyon 500 bin lira tutarında yatırımla önemli bir kalkınma sürecine giriyor. Program kapsamında ulaştırma, sağlık, eğitim, enerji, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan artıracak projeler hayata geçirilecek. Bu çerçevede Siirt Alkumru Barajı İçme Suyu Projesi, Siirt Ceza İnfaz Kurumu, Kurtalan Sosyal Güvenlik hizmet binası, tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması, bitkisel ve hayvansal üretim ile eğitim ve ihtisaslaşma alanlarında çok sayıda önemli yatırımlar programda yer alıyor.

Söz konusu yatırımlar, ilin sosyo-ekonomik gelişimine güçlü bir ivme kazandıracak. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
