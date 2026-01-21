Siirt'te 2026 yılında 7 milyar 549 milyonluk yatırım bütçesi

Siirt'te 2026'da kamu yatırım programı kapsamında 7 milyar 549 milyon 500 bin lira tutarındaki bütçeyle kalkınma sürecine hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Siirt, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında 7 milyar 549 milyon 500 bin lira tutarında yatırımla önemli bir kalkınma sürecine giriyor. Program kapsamında ulaştırma, sağlık, eğitim, enerji, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan artıracak projeler hayata geçirilecek. Bu çerçevede Siirt Alkumru Barajı İçme Suyu Projesi, Siirt Ceza İnfaz Kurumu, Kurtalan Sosyal Güvenlik hizmet binası, tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması, bitkisel ve hayvansal üretim ile eğitim ve ihtisaslaşma alanlarında çok sayıda önemli yatırımlar programda yer alıyor.

Söz konusu yatırımlar, ilin sosyo-ekonomik gelişimine güçlü bir ivme kazandıracak. - SİİRT