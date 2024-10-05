Üye Girişi
Haberler

Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali'nde Hasat Etkinliği Gerçekleşti

Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali'nde Hasat Etkinliği Gerçekleşti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Tillo ilçesinde düzenlenen 'Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali' kapsamında fıstık hasadı etkinliği yapıldı. Vali Dr. Kemal Kızılkaya, devletin üreticinin her zaman yanında olduğunu vurguladı. Etkinlikte katılımcılara fıstık toplama deneyimi sunuldu.

Siirt'in Tillo ilçesinde bu yıl düzenlenen "Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali" kapsamında fıstık hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Tillo ilçesinin İkizbağlar köyünde fıstık ağaçlarının altında yapılan hasat, katılımcılara fıstık toplama deneyimi sundu.

Programda konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya; "Devletimiz her zaman üretenin, çalışanın yanında olmuştur. Şu anda markalaşma konusunda, pazar konusunda çabalarımız devam ediyor. Siirt fıstığı işleme fabrikamız organize sanayi bölgesinde faaliyetine devam ediyor. İlerleyen dönemlerde İnşallah onun başarılarını da konuşur olacağız. Bu vesileyle bugün aramızda bulunan bütün üreticilerimize hayırlı, bereketli, bolluk dolu sağlık sıhhat içerisinde bir sezon olmasını diliyorum" dedi.

Program, üreticiler ve çiftçilerin fıstık toplamasıyla sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kemal Kızılkaya Yerel Haberler Kültür Sanat Etkinlikler Ekonomi Kültür Tarım Yaşam Tillo siirt

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi

İki ülkeye yeni büyükelçi

 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İran'da kesinlikle vurulmasını istemediği bir yer var

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title