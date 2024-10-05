Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali'nde Hasat Etkinliği Gerçekleşti

Siirt'in Tillo ilçesinde bu yıl düzenlenen "Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali" kapsamında fıstık hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Tillo ilçesinin İkizbağlar köyünde fıstık ağaçlarının altında yapılan hasat, katılımcılara fıstık toplama deneyimi sundu.

Programda konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya; "Devletimiz her zaman üretenin, çalışanın yanında olmuştur. Şu anda markalaşma konusunda, pazar konusunda çabalarımız devam ediyor. Siirt fıstığı işleme fabrikamız organize sanayi bölgesinde faaliyetine devam ediyor. İlerleyen dönemlerde İnşallah onun başarılarını da konuşur olacağız. Bu vesileyle bugün aramızda bulunan bütün üreticilerimize hayırlı, bereketli, bolluk dolu sağlık sıhhat içerisinde bir sezon olmasını diliyorum" dedi.

Program, üreticiler ve çiftçilerin fıstık toplamasıyla sona erdi. - SİİRT