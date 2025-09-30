Sigorta Koruması, Ekonomik Büyüme İçin Hayati Öneme Sahip

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işletmelerdeki risklere karşı sigorta koruması sağlanmasının faaliyetlerin devamlılığı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için büyük önem taşıdığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, yayımladığı mesajda, Sigorta Haftası'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Küresel ısınma nedeniyle artış gösteren doğal afetler, teknolojik ve ekonomik gelişmeler ile ülkenin içinde bulunduğu jeopolitik konumun, karşılaşabilecek risklerin çeşitliliğini, yaşanma sıklığını ve şiddetini her geçen gün daha da artırdığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Finansalları ne kadar güçlü olursa olsun bir işletmenin bu risklerin doğuracağı zararları tek başına karşılaması mümkün değildir. Sanayi tesislerimizi, ticarethanelerimizi, konutlarımızı, araçlarımızı en önemlisi de sağlığımızı korumanın en etkin ve kolay yolu onları sigortalatmamızdır." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, sigortanın maliyet unsuru olmadığını, geçmişten gelen modern bir yardımlaşma sistemi, etkin bir güvence kalkanı niteliği taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sınai-ticari işletmelerde olası risklere karşı önlem alınması, bu risklerin yönetilmesi için sigorta koruması sağlanarak işletmelerde etkin risk yönetimi yapılması faaliyetlerin devamlılığı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için büyük önem arz etmektedir. Teknolojik gelişmeler, yerel ve küresel piyasalardaki yeni iş modelleri ile otoriteler tarafından yapılan regülasyonlar karşılaşılabilecek riskleri karmaşık ve komplike hale getirmiştir. Bu nedenle, sigorta yaptırırken yürütülen faaliyetin niteliği, lokasyonu, ilgili yasal ve idari düzenlemeler gibi özellikler dikkate alınarak, ihtiyaç duyulacak tüm sigorta teminatları poliçede doğru şekilde tanımlanmalıdır."