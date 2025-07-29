Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Sigaraya bir ayda ikinci defa zam geldi. Son olarak 5 lira vergi yapılan sigaraya bu defa da maliyet zammı geldi. İlk fiyat artışı JTI grubunun sigaralarına 5 lira olarak yansıtıldı. Zam sonrası en ucuz sigara 85 lira olurken en pahalı sigara 100 lira oldu.
Son olarak 3 Temmuz'da 5 lira zam yapılan sigaraya 29 Temmuz itibariyle yeni zam yapıldı. Maliyet zammı olarak duyurulan fiyat artışı ilk olarak JTI grubunda sigaralarına yansıtıldı. Bu fiyat artışı paket başına 5 lira olarak uygulandı.
EN PAHALI SİGARA 100 LİRA OLDU
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) tarafından paylaşılan yeni fiyat listesine göre en düşük sigara fiyatı 85 TL, en yüksek fiyat ise 100 TL olarak belirlendi.
Öte yandan; sigara kullanımı akciğer kanserinin en yaygın sebepleri arasında gösteriliyor. Sigara dumanının aktif içici dışındaki kişiler tarafından solunması olan "pasif içiciliğin" de akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında artırdığı belirtiliyor.