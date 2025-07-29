Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Son olarak 3 Temmuz'da 5 lira zam yapılan sigaraya 29 Temmuz itibariyle yeni zam yapıldı. Maliyet zammı olarak duyurulan fiyat artışı ilk olarak JTI grubunda sigaralarına yansıtıldı. Bu fiyat artışı paket başına 5 lira olarak uygulandı.

EN PAHALI SİGARA 100 LİRA OLDU

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) tarafından paylaşılan yeni fiyat listesine göre en düşük sigara fiyatı 85 TL, en yüksek fiyat ise 100 TL olarak belirlendi.

Öte yandan; sigara kullanımı akciğer kanserinin en yaygın sebepleri arasında gösteriliyor. Sigara dumanının aktif içici dışındaki kişiler tarafından solunması olan "pasif içiciliğin" de akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında artırdığı belirtiliyor.