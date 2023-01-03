Sigara ve alkole uygulanan ÖTV'ye yüzde 22,3 oranında enflasyon zammı yapılacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte alkol ve sigaraya gelen ÖTV zammının da oranı belli oldu. Buna göre, ÖTV tutarlarındaki otomatik artış yüzde 22.29 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,18, yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak açıkladı.

ÖTV'DEKİ ARTIŞ ORANLARI BELLİ OLDU

TÜİK'in Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) verilerini açıklamasıyla birlikte, alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarındaki otomatik artış oranları da belli oldu.

YÜZDE 22.29'LUK ARTIŞ GÖSTERDİ

Geçen yılın ikinci yarısında Yİ-ÜFE yüzde 22.29 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları da bu oranda artırılacak.