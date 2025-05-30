Sierra Leone Yatırım Forumu'nda Türkiye-Sierra Leone İşbirliği Vurgusu

Sierra Leone Yatırım Forumu'nda Türkiye-Sierra Leone İşbirliği Vurgusu
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sierra Leone Yatırım Forumu kapsamında Sierra Leone Dışişleri Bakanı Timothy Musa Kabba ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaşması hedefleniyor.

Sierra Leone Yatırım Forumu'na katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Timothy Musa Kabba ile görüştü.

Türkiye - Sierra Leone Yatırım Forumu İstanbul'da düzenlendi. Forum öncesi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ve Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Timothy Musa Kabba görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı görüşmenin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakan Yardımcımız Türkiye'nin Sierra Leone'nin önde gelen ticaret ortakları arasında yer aldığına dikkat çekerek, iki ülke Cumhurbaşkanlarının ortaya koydukları güçlü siyasi irade çerçevesinde ticaret hacmimizin 500 milyon dolara ulaşmasını hedeflediğimizi vurguladı." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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