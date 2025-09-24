Shell & Turcas, Balıkesir'de Yeni Madeni Yağ Deposu Açtı

Shell & Turcas distribütörlerinden Özgün AŞ, hızlı, güvenli ve kesintisiz hizmet sunma hedefiyle Balıkesir'de yeni bir madeni yağ deposu açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Shell & Turcas'ın yaklaşık 10 yıldır distribütörlüğünü üstlenen Özgün AŞ, Marmara ile Ege'nin kesişim noktasında yer alan Balıkesir'de açılan madeni yağ deposuyla hem bölgede artan müşteri ihtiyaçlarına hem de çevre illere hızlı erişim ve verimli çözümler sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell & Turcas Madeni Yağlar İndirekt Satış Müdürü Emre Şuyalçınkaya, söz konusu yatırımın bölge ekonomisine ve müşteri memnuniyetine katkı sağlayacak stratejik bir değer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Balıkesir'de açılışını yaptığımız bu depo, 700 metrekare kapalı alanı, 600 paletlik ve 1000 metreküplük stok kapasitesi, otomasyon alt yapısı ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle modern bir lojistik merkez olarak tasarlandı. Çevreye duyarlı bir anlayışla dizayn edilen tesiste elektrikli araçlar kullanılırken, yeni nesil enerji ve yalıtım çözümleriyle de enerji verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Yeni depo, sadece lojistik bir yatırım değil, aynı zamanda Shell & Turcas'ın Türkiye genelindeki büyüme stratejisinin ve sürdürülebilir iş modeli yaklaşımının önemli bir parçası. Bu yatırım sayesinde bölgede yıllık 2 bin metreküp satış hacmi ve ek istihdam sağlanacak. Özgün AŞ ile uzun yıllardır yürüttüğümüz iş birliğini bu yatırımla daha da ileriye taşımaktan mutluluk duyuyorum."

Açılışın ardından bölgedeki iş ortakları ve müşterilerle bir araya gelinen etkinlikte, Shell & Turcas'ın ürün ve hizmetlerine yönelik teknik bir sunum gerçekleştirildi.

Programda ayrıca, Saffet Üçüncü'nün katılımıyla düzenlenen özel bir oturum da yer aldı. Katılımcılar, sektörel gelişmelerin değerlendirildiği bu oturumda bilgi alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.